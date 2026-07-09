پلیس سمنان با استقرار تیم های امدادی ، انتظامی و ترافیکی در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس در حال خدمت رسانی به زائران رهبر شهید است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استان سمنان بیش از هزار و ۳۰۰ کیلومتر محور مواصلاتی در مسیر رفت و برگشت زائران بدرقه آقای شهید ایران دارد و به گفته سردار موسی حسینی فرمانده انتظامی استان سمنان، عوامل پلیس و راهداری سمنان برای تامین ایمنی تردد و اسکان شرکت کنندگان در آئین‌های بزرگداشت رهبر شهید در مشهد در آماده باش کامل هستند.

وی با اشاره به استقرار مواکب در ۲۵۰ نقطه جاده تهران - مشهد محدوده استان سمنان گفت: تیم‌های ثابت و سیار و سیستم‌های هوشمند و نظارت پهپادی در تلاش هستند تا شاهد کم‌ترین حوادث در این ایام باشیم.