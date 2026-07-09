رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بجنورد گفت: ۳۰ دستگاه اتوبوس خط واحد شهرداری بجنورد برای جابه‌جایی زائران به مشهد مقدس به کار گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شافعی گفت: ۳۰ دیتگاه اتوبوس خط واحد شهری شهرداری بجنورد برای اعزام زائران تا در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب حضور یابند، در حال خدمات‌رسانی هستند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل و نقل عمومی افزود: این اتوبوس‌ها در مسیر‌های تعیین‌شده مستقر شده‌اند تا روند انتقال زائران با نظم، سرعت و ایمنی کامل انجام شود.

شافعی خاطرنشان کرد: تمام ظرفیت‌های سازمان برای تسهیل حضور مردم در این مراسم بزرگ به کار گرفته شده و تلاش ما بر این است که زائران بدون وقفه و با آرامش به مقصد برسند.