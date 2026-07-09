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مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر عظیمالشأن انقلاب، ۱۹ تیر بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر شبستان امام خمینی (قدس سره) حرم حضرت معصومه (س) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجلس ختم قائد عظیم الشأن و شهید أمت حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (قدس الله نفسه الزکیة)، از طرف رهبر عظیم الشأن انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای دام ظله العالی برگزار میشود.
این مجلس با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سید علی خمینی و ذکر مصیبت حسن شالبافان جمعه ۱۹ تیر، بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، شبستان امام خمینی (قدس سره) برگزار خواهد شد.