مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، ۱۹ تیر بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر شبستان امام خمینی (قدس سره) حرم حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجلس ختم قائد عظیم ‎الشأن و شهید أمت حضرت آیت‎ الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیة)، از طرف رهبر عظیم‎ الشأن انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای دام ظله العالی برگزار می‌شود.

این مجلس با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خمینی و ذکر مصیبت حسن شالبافان جمعه ۱۹ تیر، بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت معصومه سلام‎ الله علیها، شبستان امام خمینی (قدس سره) برگزار خواهد شد.