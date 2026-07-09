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تا پیش از آغاز مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید در مشهد ، ۲۰۴ نفر به مرکز درمانی AMP دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مراجعه کردهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، با اشاره به استقرار زودهنگام تیم اعزامی این دانشگاه در مشهد مقدس گفت: از سه روز گذشته نخستین نیروهای درمانی در محل مستقر شدند و فعالیت رسمی مرکز درمانی AMP دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از صبح روز گذشته آغاز شده است.
گنجیفرد با بیان اینکه تا پیش از آغاز مراسم بدرقه، ۲۰۴ نفر به این مرکز مراجعه کردهاند، افزود: تمامی مراجعان بهصورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کرده و با حال عمومی مناسب ترخیص شدند.
وی گفت: بیشترین مراجعات مربوط به گرمازدگی، ضعف و بیحالی، کنترل فشار خون، دردها و آسیبهای خفیف اسکلتیعضلانی، سردرد و علائم تنفسی بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: برای تمامی بیماران اقدامات درمانی لازم انجام شده، بخشی از داروها در مرکز درمانی تأمین و تجویز شده و برای تعدادی نیز نسخه دارویی برای دریافت از داروخانه شبانهروزی صادر شده است.
گنجیفرد افزود: تاکنون تنها یک بیمار قلبی برای بررسیهای تخصصی بیشتر به مرکز درمانی مجهزتر اعزام شده و دو بیمار دیگر نیز برای ادامه روند درمان به بیمارستان ارجاع داده شدهاند.
وی با اشاره به آمادگی کامل این مرکز درمانی گفت: در حال حاضر مرکز درمانی AMP دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با ۴۶ تخت فعال، حضور ۱۳ پزشک متخصص و عمومی و با بهرهگیری از تجهیزات درمانی منتقلشده از خراسان جنوبی و تجهیزات تکمیلی مستقر در مشهد، آماده ارائه خدمات درمانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم است.