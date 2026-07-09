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به مناسبت آگاهیبخشی درباره بیماری پروانهای (EB)، نمایشگاهی با محور معرفی این بیماری و ارائه خدمات رایگان به شهروندان در میدان امام خمینی همدان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این نمایشگاه، ۱۰ غرفه با حضور پزشکان، کارشناسان و فعالان حوزه سلامت، خدماتی از جمله مشاوره، آموزش، معرفی بیماری، راهکارهای مراقبتی و پاسخگویی به پرسشهای شهروندان را به صورت رایگان ارائه کردند.
هدف از برگزاری این نمایشگاه، افزایش آگاهی عمومی نسبت به بیماری پروانهای، آشنایی مردم با مشکلات و نیازهای مبتلایان و ترویج فرهنگ همدلی و حمایت از این بیماران عنوان شد.
برگزارکنندگان این رویداد با تأکید بر نقش آگاهی در بهبود کیفیت زندگی بیماران، از شهروندان خواستند با شناخت بیشتر این بیماری، در مسیر حمایت از مبتلایان و خانوادههای آنان همراه باشند.
این نمایشگاه یک روزه است و خدمات رسانی به مردم تاشب ادامه دارد.