به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این طرح به شکل وبیناری همزمان با ۵۰۰ شهرستان کشور صبح امروز کار خود را با هدف کشف و قطع استفاده غیر مجاز از انرژی برق در ملایر آغاز کرد.

به گفته مدیرعامل شرکت توانیر کشور در ۵۰۰ شهرستان کشور بیش از هزار اکیپ این عملیات را بر عهده دارند که از ابتدای تابستان امسال در این طرح توانسته‌اند ۱۸۸ مگاوات از شبکه توزیع غیر مجاز برق را شناسایی و قطع کنند، مقداری که به اندازه تولید ۲ نیروگاه اتمی بوشهر در کشور است.

محمد اله داد از هدف گذاری کاهش ۵ درصدی تقاضای برق در کشور تا پایان تابستان خبر داد و گفت: با کمک خود مردم می توانیم با شناسایی انشعابات غیرمجاز محدودیت‌های موجود را مدیریت کنیم.

او با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی افزود: علی رغم اینکه سال گذشته از فروردین ماه دچار محدودیت و خاموشی در کشور بودیم امسال با کمک و همراهی مردم و با وجود آسیب دیدگی برخی از تأسیسات در جنگ تحمیلی بدون هیچگونه محدودیتی برق مصرفی مورد نیاز مردم را تأمین کردیم.