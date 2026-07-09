مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از برنامه‌ریزی برای کشت گیاهان دارویی در سطح یک‌هزار و ۶۲۴ هکتار از اراضی استان در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: یک‌هزار هکتار از این اراضی به صورت دیم کشت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، شبنم جلیل‌زاده در جلسه مشترک اجرای برنامه‌های ابلاغی طرح جهش تولید در دیم زار‌های استان با بیان اینکه کشت گیاهان کم‌آب‌بر گامی اساسی در جهت احیای منابع آبی است، افزود: کشت گیاهان دارویی یکی از روش‌های مناسب برای جایگزینی محصولات پرآب‌بر است که می‌تواند در تناوب با سایر محصولات زراعی نیز در برنامه کار کشاورزان قرار گیرد.

وی به رفع موانع فنی و بازاریابی با همکاری مراکز تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: نبود بازار مطمئن، لزوم مطالعات مکان‌یابی دقیق و کمبود دانش فنی از مهم‌ترین موانع توسعه کشت گیاهان دارویی در استان است و با تکمیل طرح پژوهشی مکان‌یابی کشت گیاهان دارویی و تدوین دستورالعمل‌های فنی کاشت، داشت و برداشت با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی استان، بخشی از این موانع برطرف می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت صنایع تبدیلی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰ شرکت فرآوری گیاهان دارویی به همراه سه شرکت تولید نهال و نشای این محصولات در استان فعال هستند که بستری مناسب را برای توسعه کشت گیاهان دارویی فراهم کرده‌اند.

جلیل‌زاده با تاکید بر نقش محوری کشاورزی قراردادی در تضمین فروش محصولات کشاورزان یادآور شد: ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به شرکت‌های فرآوری فعال در این بخش جهت اجرای طرح کشاورزی قراردادی، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد بازار مطمئن، کاهش دغدغه بهره‌برداران و در نهایت توسعه کشت انواع گیاهان دارویی در آذربایجان‌غربی شود.

آذربایجان‌غربی به دلیل تنوع اقلیمی و برخورداری از پوشش گیاهی غنی، یکی از زیست‌بوم‌های اصلی رشد گیاهان دارویی در کشور به شمار می‌رود. تنوع گونه‌های گیاهی در این استان و اجرای برنامه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه، در سال‌های اخیر توجه به سمت تغییر الگوی کشت و جایگزینی گیاهان کم‌آب‌بر مانند گل‌محمدی، زعفران و سایر گیاهان دارویی را دوچندان کرده است.