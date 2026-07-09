رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی یزد، همزمان با ۱۸ تیرماه روز جهانی تکنسین اورژانس، کارکنان اورژانس را خط مقدم نجات جان انسان‌ها توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر جواد سهیلی با بیان اینکه حدود ۶۰۰ نیروی عملیاتی و پشتیبانی در قالب ۷۳ پایگاه شهری، جاده‌ای و هوایی به‌صورت شبانه‌روزی در استان خدمت‌رسانی می‌کنند، گفت: نیرو‌های اورژانس در بحران‌ها، حوادث، مناسبت‌های پرتردد و شرایط سخت جوی، بدون وقفه در کنار مردم حضور دارند.

وی ادامه داد: به طور متوسط روزانه حدود ۷۰۰ تماس با اورژانس ۱۱۵ استان برقرار می‌شود که کارشناسان مرکز ارتباطات و راهبری عملیات پس از دریافت اطلاعات اولیه، بر اساس فرآیند تریاژ تلفنی و مطابق با دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های استاندارد سازمان اورژانس کشور، نوع خدمت مورد نیاز را تعیین می‌کنند.

رئیس اورژانس استان یزد افزود: توسعه ناوگان امدادی، تجهیز پایگاه‌های اورژانس، به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی، ارتقای کیفیت آموزش‌های تخصصی و افزایش آمادگی نیرو‌های عملیاتی، از جمله برنامه‌هایی است که به منظور ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان به صورت مستمر دنبال می‌شود.

سهیلی از یزدی خواست به منظور خدمت‌رسانی هرچه بهتر و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، از برقراری تماس‌های غیرضروری با اورژانس ۱۱۵ خودداری کنند و گفت: هر تماس غیرضروری می‌تواند موجب اشغال خطوط ارتباطی و تأخیر در پاسخ‌گویی به بیماران و مصدومان واقعی نیازمند خدمات فوریت‌های پزشکی شود. همراهی و همکاری مسئولانه‌ی شهروندان، نقش مهمی در افزایش سرعت امدادرسانی و نجات جان افراد در شرایط اورژانسی خواهد داشت.