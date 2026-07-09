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مدیرطرح کشاورزی پایدار مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان گفت: در مدیریت تالاب انزلی، کشاورزان، به عنوان شرکا و نگهبانان اصلی این زیستبوم شناخته میشوند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ محمود بیدارلرد، مدیرطرح کشاورزی پایدار مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان، با اشاره به اجرای طرح استراتژیک «توسعه مدل حفاظت از زیستبومهای تالابی» گفت: نجات تالاب انزلی از درون مزارع در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به ضرورت مقابله با فرسایش و آلودگی خاک، بر لزوم بهکارگیری تکنیکهای «خاکورزی حفاظتی» و مدیریت مواد آلی تأکید کرد.
او افزود: هدف اصلی، کاهش نیاز به کودهای شیمیایی و کنترل کیفیت آب ورودی و خروجی از مزارع است تا از ورود آلایندهها به زنجیره غذایی و پهنه تالاب جلوگیری شود.
این طرح تحقیقاتی توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان در راستای گسترش مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی اجرا میشود.