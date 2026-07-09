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قرارگاه قرآنی کشور به منظور جهتدهی محتوایی و اجرایی محافل قرآنی گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، شیوهنامهای را با محوریت گفتمان «خونخواهی» و «قیاملِله» منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیوهنامه اجرایی و محتوایی محافل قرآنی گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی از سوی قرارگاه قرآنی کشور منتشر شد.
این شیوهنامه با هدف جهتدهی به محافل و مجالس قرآنی در جریان محافل قرآنی ختم رهبر شهید که طی روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیر برگزار میشود، منتشر شده است.
این شیوهنامه به شکل مشروح در دو بخش اصول و رویکردهای حاکم بر محافل و الزامات اجرایی مساجد و برگزارکنندگان با محوریت گفتمان «خونخواهی» و «قیاملِله» تدوین یافته است.