ناصر دوستی، شاعر، در رثای رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر دوستی، شاعر، در رثای رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

اگرچه بعد تو سرگشته ی خیابانیم

ولی هنوز مقاوم هنوز ایرانیم

یکی یکی دلمان را به راه آوردی

میان معرکه دیدیم مرد میدانیم

غبار حادثه را جمع ما نشانده زمین

که از سلاله ابریم نسل بارانیم

چقدر بغض، فروخفته در پس فریاد

نگاه کن که پس از تو چقدر طوفانیم

جهان هنوز ندیده قیامت مارا

کدام مرگ؟! که ما رستخیز انسانیم

به لاله ای که در آغوش پرچم است قسم

که قطره قطره خون تو را نگهبانیم

اگر بناست بمیریم سرخ می میریم

اگر بناست بمانیم سبز می مانیم