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اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر حمله به بیمارستان امام علی (ع) چابهار و آسیبدیدگی این مرکز درمانی تکذیب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست دانشکده علوم پزشکی چابهار، ضمن محکومکردن حملات شب گذشته رژیم سفاک آمریکا به برخی از مناطق جنوبی کشور و همچنین شهرستان چابهار و کنارک گفت: بیمارستان امام علی (ع) چابهار در سلامت کامل قرار دارد و با تمام توان در حال ارائه خدمات درمانی به مردم است
راحله جباری با اطمینانبخشی به شهروندان درباره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تصریح کرد: خوشبختانه هیچگونه کمبودی در زمینه دارو و ملزومات پزشکی وجود ندارد و مردم نباید در این زمینه نگرانی داشته باشند.
وی در ادامه از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش و پرهیز از توجه به شایعات، اخبار و اطلاعات حوزه سلامت را تنها از طریق کانالهای رسمی اطلاعرسانی دانشکده علوم پزشکی چابهار دنبال کنند و با دامننزدن به اخبار کذب، در حفظ آرامش روانی جامعه سهیم باشند.