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فرمانده انتظامی لرستان از کشف انبار احتکار ۲۰۰ میلیارد ریالی مواد غذایی، شوینده و بهداشتی در مرکز این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمیفر گفت: در پی اشراف اطلاعاتی مبنی بر احتکار گسترده مواد غذایی، شوینده و بهداشتی در یکی از انبارهای شهرستان خرمآباد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس استان پس از انجام تحقیقات میدانی، مقادیر قابلتوجهی مواد شوینده و بهداشتی احتکار شده را کشف کردند.
به گفته فرمانده انتظامی لرستان، ارزش تقریبی کالاهای کشف شده، بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سردار هاشمیفر تصریح کرد: در این عملیات، انبار مذکور پلمب و متصدی آن با تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.
وی با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی گفت: امنیت اقتصادی و معیشت مردم، خط قرمز پلیس است و هر فردی که بخواهد با احتکار، گرانفروشی یا هرگونه اقدام سودجویانه، آرامش بازار و حقوق شهروندان را خدشهدار کند، با برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض پلیس مواجه خواهد شد.
فرمانده انتظامی لرستان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت اقتصادی غیر قانونی، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.