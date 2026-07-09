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بزودی بنزین یورو ۴ وارداتی در جایگاههای سوخت اهواز عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: با هدف پاسخگویی به نیاز مصرفکنندگان، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و بهبود عملکرد خودروها بنیزین بورو ۴ وارداتی همزمان با توزیع در کلانشهرها در جایگاههای سوخت اهواز عرضه خواهد شد.
پرویز ایدون همچنین به برنامه ریزیها برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی افزود: در ایام اربعین جایگاههای سوخت سیار در پایانه مرزی چذابه نصب خواهد شد و توزیع گازهای مایع برای مواکب آغاز خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت رعایت صرفه جویی در مصرف سوخت تاکید کرد.