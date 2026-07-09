به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مظفری، استاندار خراسان رضوی،حجت الاسلام پژمانفر و حجت الاسلام اخلاقی از نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان استان با حضور در فرودگاه مشهد به پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهید ایشان ادای احترام کردند.

سردار قاآنی و غلامعلی حداد عادل نیز همزمان با پیکرهای مطهر شهدا وارد مشهد مقدس شدند تا در مراسم بدرقه امام مجاهد شهید شرکت کنند.

مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدا از ساعت ۱۴ امروز در خیابان امام رضا(ع) مشهد آغاز خواهد شد و تا بارگاه رضوی ادامه خواهد یافت.