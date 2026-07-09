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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر از جابجایی یک میلیون و ۵۶۵ هزار مسافر از ابتدای امسال تاکنون در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزاد رستمی اظهار داشت: این میزان جابجایی در قالب ۱۲۹ هزار و ۳۵۲ سفر (سرویس) انجام شده است.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد جابجایی مسافران برون استانی و ۳۰ درصد درون استانی است تاکید کرد: بیشترین جابجایی مسافران از دو شهرستان عسلویه و بوشهر صورت گرفته است.
رستمی با اشاره به خدمات رسانی مستمر ناوگان حملونقل مسافربری استان ادامه داد: هماکنون ۵۳۸ دستگاه اتوبوس، ۷۳۹ دستگاه مینی بوس و ۱۷۶ دستگاه سواری کرایه در استان فعال هستند و بخش عمده نیاز حملونقل برونشهری را برعهده دارند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یادآور شد: خدمات این ناوگان با تلاش هزار و ۶۳۹ راننده حرفهای و آموزشدیده ارائه میشود که نقش بسزایی در تأمین سفرهای ایمن در محورهای ارتباطی دارند.
رستمی بیان کرد: در حال حاضر ۴۰ شرکت و شعبه حملونقل مسافربری در سطح استان فعالیت دارند.
وی با اشاره به اینکه نظارتها موجب ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مسافران میشود، بیان کرد: مسافران میتوانند پیشنهادات و انتقادات خود درخصوص نحوه خدمات رسانی ناوگان یا شرکتهای مسافربری را به صورت شبانه روزی با شماره ۱۴۱ مطرح کرده تا توسط کارشناسان مرتبط با این حوزه پیگیری و نتیجه به مخاطبان اطلاع رسانی شود.