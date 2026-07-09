دسته عزاداری در آستانه اشرفیه با حضور مسئولان و مردم این شهرستان امروز هم زمان با تشییع امام شهید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، این دسته عزاداری صبح امروز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه از کانون بسیج آستانه اشرفیه به سمت حرم مطهر حضرت سلطان سید جلال‌الدین اشرف (ع)، برگزار شد.

عزاداران در این مراسم، در قالب دسته سینه زنی از مقابل کانون بسیج به سوی آستان مقدس امامزاده جلال‌الدین اشرف (ع) حرکت کردند.

حضور مسئولان در کنار مردم در این مراسم عزاداری قائد شهید امت، نشان‌دهنده همبستگی و پاسداشت ارزش‌های والای شهیدان و، امام شهداست.