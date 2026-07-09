انتقال هوایی دختر ۹ ساله دچار قطع عضو از بناب به تبریز
رئیس اورژانس آذربایجان شرقی از اعزام بالگرد اورژانس هوایی برای انتقال یک دختر ۹ ساله دچار قطع عضو بر اثر سانحه با دستگاه خرمنکوب از شهرستان بناب به تبریز خبر داد.
وی افزود: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس جوانقلعه با توجه به ضرورت انتقال سریع مصدوم به مرکز تخصصی، هماهنگیهای لازم میان اورژانس هوایی آذربایجان شرقی و اورژانس بناب انجام شد.
رئیس اورژانس آذربایجان شرقی ادامه داد: با توجه به آماده نبودن پد بالگرد عجبشیر، عملیات انتقال از طریق پد بالگرد بناب انجام شد و مصدوم با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز منتقل شد.
قدیمی با اشاره به اقدامات تخصصی انجام شده در این ماموریت گفت: عضو قطع شده نیز مطابق پروتکلهای استاندارد نگهداری و انتقال عضو، با رعایت کامل شرایط لازم برای افزایش احتمال پیوند، همزمان با مصدوم به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال یافت تا روند درمان در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شود.