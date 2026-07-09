۱۵ تیر ۱۴۰۵ پایتخت ایران شاهد حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مراسمی بود که شرکت‌کنندگان از آن به‌عنوان تجدید میثاق با آرمان‌ها و اندیشه‌های رهبر شهید یاد کردند.

ایران در سوگ و حماسه، تجدید میثاق مردم با مکتب رهبر شهید

ایران در سوگ و حماسه، تجدید میثاق مردم با مکتب رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، خیابان‌های تهران مملو از جمعیتی بود که با حضور خود، بر ادامه مسیر و پایبندی به ارزش‌های مورد تأکید ایشان تأکید داشتند.

این مراسم، علاوه بر جنبه‌های سوگواری، حامل پیامی از انسجام و همبستگی ملی بود و شرکت‌کنندگان با در دست داشتن نماد‌های عزا و سر دادن شعار‌هایی در حمایت از آرمان‌های رهبر شهید، بر این باور تأکید کردند که شهادت ایشان پایان یک راه نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه در تداوم مکتب و سیره فکری او به شمار می‌رود.

همزمان، این اجتماع گسترده مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی در نقاط مختلف جهان قرار گرفت.

به باور حاضران، حضور پرشور مردم در تهران نشان‌دهنده عزم آنان برای پاسداری از آرمان‌ها و ادامه مسیری است که رهبر شهید در طول سال‌های حیات خود ترسیم کرده بود.

ایران در این روز‌ها اگرچه رنگ و بوی سوگ به خود گرفته بود، اما این اجتماع تنها آیین وداع نبود؛ بلکه نمادی از تجدید عهد و تأکید بر استمرار راه و اندیشه‌ای بود که همچنان در میان مردم زنده و اثرگذار توصیف می‌شود.