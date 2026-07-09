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حماسه مردم بصیر خوزستان در دفاع از ایران اسلامی به شب یکصد و سی ام رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در شب یکصد و سیام از اجتماعات مردمی و در ایام وداع و بدرقه تاریخی با امام مجاهد شهید با لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای به عرصه میدان دفاع از ایران اسلامی آمدهاند و با حضور پرشور خود در میادین و خیابانها طنین ندای الله اکبر را فریاد زدند.
مردم بصیر خوزستان در یکصد و سیام شب از اجتماعات مردمی با در دست داشتن پرچمهای سه رنگ جمهوری اسلامی ایران، فریاد انتقام از عاملان شهادت قائد شهید امت حضرت امام خامنهای (ره) را سر دادند.