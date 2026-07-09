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۳ هزار و ۲۷۲ زائر دیروز از شهرستان تربت حیدریه به مقصد مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای تربتحیدریه گفت: همزمان با اعزام مشتاقان حضور در مراسم بدرقه قائد شهید امت اسلامی با استفاده از ۱۴۰ دستگاه ناوگان حملونقل عمومی جادهای شامل اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه، از تربتحیدریه به مشهد مقدس منتقل شدند.
علیاصغر کرباسی افزود: این عملیات با نظارت کارشناسان اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان تربتحیدریه انجام شد.
وی ادامه داد: در جریان این اعزام، ۴۰۰ نفر از زائران نیز با همکاری شهرداری تربتحیدریه و با بهکارگیری ۱۰ دستگاه اتوبوس ناوگان شهرداری به مشهد مقدس اعزام شدند.