۳ هزار و ۲۷۲ زائر دیروز از شهرستان تربت حیدریه به مقصد مشهد مقدس اعزام شدند.

اعزام ۳ هزار و ۲۷۲ زائر از تربت‌ حیدریه به مشهد

اعزام ۳ هزار و ۲۷۲ زائر از تربت‌ حیدریه به مشهد



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تربت‌حیدریه گفت: همزمان با اعزام مشتاقان حضور در مراسم بدرقه قائد شهید امت اسلامی با استفاده از ۱۴۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه، از تربت‌حیدریه به مشهد مقدس منتقل شدند.

علی‌اصغر کرباسی افزود: این عملیات با نظارت کارشناسان اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان تربت‌حیدریه انجام شد.

وی ادامه داد: در جریان این اعزام، ۴۰۰ نفر از زائران نیز با همکاری شهرداری تربت‌حیدریه و با به‌کارگیری ۱۰ دستگاه اتوبوس ناوگان شهرداری به مشهد مقدس اعزام شدند.