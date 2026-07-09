با توجه به حجم بالای تردد و حضور زائران در مراسم تشییع «قائد شهید امت»، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اجرای مصوبات ویژه، تمامی ظرفیت‌های ناوگان اتوبوسی را برای مسیر مشهد-تهران فعال کرده و اعلام کرد هیچ محدودیتی برای تهیه بلیت در سامانه‌های فروش وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تشریح وضعیت جابجایی مسافران اعلام کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، ناوگان اتوبوسی کافی برای بازگشت زائران «قائد شهید امت» از مشهد مقدس به مقاصد مختلف از جمله تهران پیش‌بینی شده است و روند خدمت‌رسانی طبق زمان‌بندی‌های تعیین‌شده در جریان است.

بر اساس این گزارش، تمامی ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی مطابق با مصوبات ابلاغی ستاد مربوطه به کار گرفته شده است تا خللی در تردد هموطنان ایجاد نشود. بررسی‌های میدانی و گزارش سامانه‌های فروش حاکی از آن است که در حال حاضر برای مسیر مشهد-تهران، ظرفیت بلیت در سامانه‌های فروش موجود بوده و متقاضیان می‌توانند بدون دغدغه نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تأکید بر اهمیت مدیریت تقاضا و جلوگیری از تراکم جمعیت در پایانه‌های مسافربری، از تمامی هموطنانی که برای زیارت و شرکت در مراسم تشییع «قائد شهید امت» در مشهد حضور یافته‌اند، خواست تا برای تسهیل در روند بازگشت و اطمینان از ظرفیت صندلی‌ها، پیش از عزیمت به پایانه‌ها، بلیت برگشت خود را در اسرع وقت به صورت اینترنتی خریداری کنند.

این سازمان همچنین اعلام کرد تیم‌های عملیاتی و نظارتی در پایانه‌های مسافربری مشهد برای نظارت بر اجرای دقیق برنامه‌ها و رفع مشکلات احتمالی زائران به صورت شبانه‌روزی مستقر هستند تا انتقال مسافران با ایمنی و نظم کامل انجام پذیرد.