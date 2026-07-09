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شهردار خرمآباد با اشاره به اینکه عملیات اجرایی طرح پیادهراه افلاک در هفتههای آینده آغاز میشود، گفت: این طرح که از ورودی مجموعه تاریخی قلعه فلکالافلاک تا پل صفوی امتداد خواهد داشت تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، داریوش بارانی بیرانوند در خصوص طرح پیادهراه افلاک اظهار کرد: این طرح که حدود دو سال پیش به مردم وعده داده شده بود، پس از فراهم شدن مقدمات اجرایی، در هفتههای آینده وارد فاز عملیات عمرانی میشود و تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: پیادهراه افلاک از ورودی مجموعه تاریخی قلعه فلکالافلاک تا پل صفوی امتداد خواهد داشت و به عنوان پیشخوان ورودی این اثر تاریخی، نقش مهمی در ساماندهی فضای پیرامونی قلعه و ارتقای کیفیت حضور شهروندان و گردشگران ایفا میکند.
شهردار خرمآباد ادامه داد: این طرح تنها به احداث مسیر پیاده محدود نمیشود؛ بلکه جایگاه ولایت به فضای رویداد شهری برای برگزاری آیینها، مناسبتهای فرهنگی و اجتماعی تبدیل خواهد شد. همچنین این محور از طریق پل شهید جلال حسینی به مسیر ساحلی متصل شده و با ایجاد یک پارک خطی تا پارک گلسرخ امتداد مییابد تا کمربند سبزی پیرامون قلعه فلکالافلاک شکل گیرد.
بارانی بیرانوند گفت: در مرحله نخست برای اجرای طرح پیادهراه افلاک ۱۵ میلیارد تومان اختصاص یافته و برآورد نهایی آن حدود ۲۰ میلیارد تومان است که اعتبار مورد نیاز آن تأمین خواهد شد.
وی، هدف از اجرای این طرح را، ارتقای کیفیت فضای عمومی، توسعه گردشگری، تقویت تعاملات اجتماعی و ایجاد فضایی مناسب برای حضور شهروندان در ورودی مجموعه تاریخی قلعه فلکالافلاک عنوان کرد.
شهردار خرمآباد همچنین با اشاره به اجرای طرح کنارگذر ساحلی قلعه فلکالافلاک گفت: در جلسات مشترک با استانداری مقرر شده است اجرای این طرح نیز توسط شهرداری خرمآباد انجام شود.
بارانی بیرانوند افزود: بخشی از طرح به ویژه در ضلع جنوبی و محدوده پل حاجی، هماکنون توسط ادارهکل میراث فرهنگی در حال اجرا است و سایر بخشها نیز همزمان وارد مرحله عملیات عمرانی خواهد شد.