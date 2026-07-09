\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642 \u0627\u0646\u062f\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u060c \u0634\u0647\u0631 \u0645\u0634\u0647\u062f \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0634\u0627\u0647\u062f \u0635\u062d\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u200c\u0646\u0638\u06cc\u0631 \u0627\u0632 \u0639\u0634\u0642 \u0648 \u0648\u0641\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u00a0\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627 \u062d\u0627\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062e\u06cc\u0644 \u0639\u0638\u06cc\u0645 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0647\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u062d\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u060c \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\n