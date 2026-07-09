به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا (احزاب، ۲۳)

خبر درگذشت شهادت گونه‌ی روحانی خدوم و جهادی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسام‌الدین عبدی‌پور، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه پاوه و سرهنگ پاسدار صفدر سلطانی، جانشین فرمانده سپاه ناحیه پاوه، در سانحه دلخراش رانندگی، حین بازگشت از مراسم تشییع پیکر مطهر سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای اعلی الله مقامه الشریف، موجب تأثر و تألم عمیق گردید.

امید است که خداوند متعال این دو خادم صدیق و مخلص که در این مسیر مقدس به لقای الهی شتافتند را در زمره‌ شهیدان والامقام و محضر امام شهید و در جایگاه "عند ربهم یرزقون" قرار دهد.

این دو یار صدیق و پرتلاش نظام مقدس جمهوری اسلامی، که عمر شریف خود را در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب اسلامی، ولایت و مردم شهیدپرور منطقه سپری نمودند، در هنگامه‌ ادای وظیفه و در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب، به ملکوت اعلی پیوستند و نامی ماندگار از تعهد، اخلاص، مجاهدت، مردمداری، خدمت خالصانه و ولایتمداری از خود به یادگار گذاشتند.

اینجانبان، ضمن تسلیت این ضایعه‌ مؤلمه به خانواده‌های معزز و داغدار، مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حوزه‌های علمیه، مردم شریف و شهیدپرور شهرستان پاوه و عموم مردم باشرافت استان کرمانشاه، از درگاه خداوند متعال برای ارواح مطهر این دو فقید سعید، رَوح و رضوان الهی و همنشینی با اولیاء طاهرین و شهیدان والامقام و برای خانواده‌های مکرم و بازماندگان محترم سلامتی مستدام، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

حبیب‌الله غفوری

نماینده‌ ولی‌فقیه در استان و امام جمعه‌ی کرمانشاه

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه