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اجرای پروژههای زیرساختی در حوزه انرژی در شهرستان ماسال پیشرفت چشمگیری دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرماندار ماسال، در جلسه شورای اداری این شهرستان، از پیشرفت چشمگیر پروژههای زیرساختی در حوزه انرژی خبر داد.
سعید قسمتپور با اشاره به تحولات گسترده در شبکه برق شهرستان، اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۲ کیلومتر از شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
وی با تأکید بر برتری این شهرستان در حوزه زیرساخت، اظهار داشت: میزان اجرای این پروژه در ماسال، بیش از دو برابر میانگین شهرستانهای گیلان است.
فرماندار ماسال همچنین از نصب ۶ ترانسفورماتور جدید، جذب ۶۰ درصدی اعتبارات سال جاری و برنامهریزی برای اجرای ۶۰ کیلومتر دیگر از این پروژهها خبر داد و بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.
سعید قسمتپور در ادامه بر مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و ضرورت تکریم اربابرجوع و بهبود خدماترسانی به گردشگران تأکید نمود.
حجت الاسلام والمسلمین نعمتی امام جمعه ماسال نیز در این جلسه، از مدیران خواست با حفظ وحدت، همدلی، تکریم مردم و تلاش مضاعف، در مسیر رفع مشکلات و خدمترسانی به شهروندان گام بردارند