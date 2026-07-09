تشییع باشکوه و دشمن‌شکن پیکر مطهر رهبر شهید از تهران، قم، نجف و کربلا تا مشهد مقدس، خروشی عظیم برای تجدید میثاق با ولایت و اثبات حیات جاودان انقلاب اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تشییع باشکوه و دشمن‌شکن پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، از تهران، قم، نجف و کربلا تا مشهد مقدس، خروشی عظیم و بی‌نظیر را رقم زد که در آن، میلیون‌ها نفر از مردم ولایت‌مدار ایران اسلامی، با تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب، حیات جاودان راه شهید را به نمایش گذاشتند.

این حضور حماسی، پیامی ماندگار برای جهان داشت که «شهادت، تجارت ابدی برای تحقق وعده‌های الهی است» و ملت ایران، با الهام از سخن رهبر شهید که فرمود: «همه وجود ما سهم خداست؛ همه انا لله و ما مال خداییم»، بار دیگر اثبات کردند که هیچ‌گاه از مسیر ولایت و انقلاب جدا نخواهند شد.

در این خروش عظیم، مردم با فریاد‌های «لبیک یا خامنه‌ای» و «انا علی العهد»، عهدی استوار با امامین انقلاب بستند و اعلام کردند که تا سپیده‌دم ظهور، پای این پیمان استوار و پابرجا خواهند ماند.

سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرمودند: «جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد، با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد»، امروز در قامت حضور میلیونی مردم، تجلی یافت و دشمنان بدانند که این حضور، حق و فروپاشی باطل است.

مردم با این حماسه‌ بی‌نظیر، پرچم نهضت را تا رسیدن به دستان منجی عالم (عج) برافراشته نگه داشتند و هر گام خود را فریاد «انا علی العهد» و «لبیک یا امام زمان (عج)» قرار دادند.