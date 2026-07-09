به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست بررسی روند مولدسازی دارایی‌ها با اشاره به پیگیری مستمر طرح‌های مهم عمرانی و توسعه‌ای استان گفت: تعیین تکلیف طرح‌های مرتبط با جوانی جمعیت، احداث بیمارستان هزار تختخوابی و تکمیل مصلای بزرگ همدان از مهم‌ترین اولویت‌های استان است.

او تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده، موضوع اراضی ۴۴ هکتاری بلوار آیت‌الله نجفی پس از اخذ مصوبات نهایی، برای اجرای بیمارستان هزار تختخوابی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار خواهد گرفت و همزمان فرآیند جایگزینی زمین قبلی انجام می‌شود تا اراضی جورقان هم برای اجرای طرح جوانی جمعیت آزاد شود.

استاندار همدان همچنین با اشاره به طرح مصلای بزرگ همدان گفت: اقدامات لازم برای صدور سند این مجموعه انجام شده و تنها برخی استعلام‌های اداری باقی مانده است که با پیگیری‌های صورت گرفته، انتظار می‌رود در آینده نزدیک سند مصلی صادر شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به پیگیری چندین ساله برای اخذ مجوز بیمارستان هزار تختخوابی گفت: این طرح یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های استان همدان در حوزه سلامت است و اکنون باید با رفع سریع موانع مربوط به زمین، عملیات اجرایی آن آغاز شود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی همچنین خواستار همزمانی روند مولدسازی و اجرای طرح بیمارستان شد و تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی کامل، مسائل حقوقی و اداری را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند.

عباس صوفی، دیگر نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم بر استفاده از ظرفیت اراضی موجود در منطقه جورقان و سایر نقاط مستعد برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد و خواستار تسریع در توافق با مالکان و فراهم شدن زمینه واگذاری زمین به متقاضیان شد.