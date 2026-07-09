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استاندار همدان گفت: روند اجرای طرحهای راهبردی این استان با استفاده از ظرفیت مولدسازی شتاب میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست بررسی روند مولدسازی داراییها با اشاره به پیگیری مستمر طرحهای مهم عمرانی و توسعهای استان گفت: تعیین تکلیف طرحهای مرتبط با جوانی جمعیت، احداث بیمارستان هزار تختخوابی و تکمیل مصلای بزرگ همدان از مهمترین اولویتهای استان است.
او تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده، موضوع اراضی ۴۴ هکتاری بلوار آیتالله نجفی پس از اخذ مصوبات نهایی، برای اجرای بیمارستان هزار تختخوابی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار خواهد گرفت و همزمان فرآیند جایگزینی زمین قبلی انجام میشود تا اراضی جورقان هم برای اجرای طرح جوانی جمعیت آزاد شود.
استاندار همدان همچنین با اشاره به طرح مصلای بزرگ همدان گفت: اقدامات لازم برای صدور سند این مجموعه انجام شده و تنها برخی استعلامهای اداری باقی مانده است که با پیگیریهای صورت گرفته، انتظار میرود در آینده نزدیک سند مصلی صادر شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به پیگیری چندین ساله برای اخذ مجوز بیمارستان هزار تختخوابی گفت: این طرح یکی از مهمترین دستاوردهای استان همدان در حوزه سلامت است و اکنون باید با رفع سریع موانع مربوط به زمین، عملیات اجرایی آن آغاز شود.
حمیدرضا حاجیبابایی همچنین خواستار همزمانی روند مولدسازی و اجرای طرح بیمارستان شد و تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی کامل، مسائل حقوقی و اداری را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کنند.
عباس صوفی، دیگر نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم بر استفاده از ظرفیت اراضی موجود در منطقه جورقان و سایر نقاط مستعد برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد و خواستار تسریع در توافق با مالکان و فراهم شدن زمینه واگذاری زمین به متقاضیان شد.