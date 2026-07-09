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سرپرست دفتر توسعه نیروگاههای خورشیدی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، از اتصال قطعه نخست نیروگاه خورشیدی ۴۲۰ مگاواتی یکانات شهرستان مرند با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات به شبکه سراسری برق با نزدیک شدن به روزهای اوج بار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ علیرضا محمودپور گفت: این طرح که با سرمایهگذاری بخش خصوصی ساخته شده است، پس از تکمیل مراحل اجرایی و طی فرآیندهای تخصصی اتصال، وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه توسعه نیروگاههای خورشیدی بزرگمقیاس یکی از راهبردهای مهم ساتبا برای افزایش سریع ظرفیت تولید برق پاک کشور است، افزود: طرح یکانات مرند، نمادی از حرکت توسعه نیروگاههای خورشیدی بزرگمقیاس از کانون سنتی توسعه در نواحی مرکزی کشور به استانهای مستعد و دارای ظرفیت مناسب برای اتصال به شبکه سراسری برق است. توسعه این نیروگاهها، علاوه بر بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع اقلیمی، به توزیع متوازن منابع تولید برق و ارتقای پایداری شبکه سراسری کمک کرده و زمینه توسعه پایدار انرژیهای تجدیدپذیر در سراسر کشور را فراهم میکند.
محمودپور با بیان اینکه اتصال نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت بالا به شبکه برق، یکی از مهمترین و پیچیدهترین مراحل اجرای این طرح ها به شمار میرود، اظهار داشت: در این مرحله از طرح ، عملیات اتصال تیآف به خط ۱۳۲ کیلوولت با خاموشی برنامهریزیشده و همچنین اتصال به فیبر نوری خط ۴۰۰ کیلوولت بهصورت خط گرم انجام میشود. اجرای این عملیات، نیازمند هماهنگی دقیق و رعایت کامل الزامات فنی، حفاظتی، مخابراتی و بهرهبرداری است.
وی ادامه داد: در مرحله نهایی، کمیته اتصال نیروگاه با حضور نمایندگان بخشهای مختلف صنعت برق تشکیل میشود و هر یک بر اساس وظایف تخصصی خود، الزامات فنی مرتبط با حوزه مأموریت خود را بررسی و تأیید خواهند کرد. این کمیته، ضمن بررسی نحوه اتصال موقت نیروگاه و الزامات اجرای طرح دائم اتصال، تمهیدات لازم را برای آغاز بهرهبرداری نیروگاه در کوتاهترین زمان ممکن فراهم خواهد کرد.
سرپرست دفتر توسعه نیروگاههای خورشیدی ساتبا با تأکید بر نقش ارزشمند بخش خصوصی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: نیروگاه خورشیدی یکانات مرند حاصل سرمایهگذاری و تلاش بخش خصوصی است و بهرهبرداری از آن، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور، نقش مؤثری در کاهش ناترازی برق منطقه و افزایش تابآوری شبکه خواهد داشت.
محمودپور در پایان با قدردانی از تلاشهای سرمایهگذار بخش خصوصی، پیمانکاران، مشاوران و همکاری ارکان مختلف صنعت برق در اجرای مراحل احداث و اتصال این نیروگاه، اظهار امیدواری کرد با پیگیریهای سرمایهگذار و همکاری دستگاههای ذیربط، طرح دائم اتصال نیروگاه نیز در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شود.
وی افزود: اجرای طرح دائم اتصال، ضمن فراهم کردن امکان اتصال مطمئن نیروگاه با ظرفیت نهایی ۴۲۰ مگاوات به شبکه سراسری، امکان بهرهبرداری کامل از ظرفیت این نیروگاه را فراهم خواهد کرد و علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور، به افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه برق منطقه نیز کمک خواهد کرد.