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۵۸ موکب استان اصفهان در مشهد به زائران شرکت کننده در مراسم بدرقه رهبر شهید در حال خدمت رسانی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان از استقرار ۵۸ موکب این استان در مشهد مقدس برای ارائه خدمات به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: ظرفیت اسکان شبانهروزی ۱۵ هزار نفر برای زائران اصفهانی در جوار حرم مطهر رضوی فراهم شده است.
اکبر صالحی ادامه داد: این موکبها با مشارکت شهرستانهای مختلف استان راهاندازی شده و برای اسکان زائران، پارکینگ شماره یک حرم مطهر رضوی تجهیز شده است؛ مکانی که امکان اسکان و پذیرایی شبانهروزی از حدود ۱۵ هزار نفر را دارد.
وی با اشاره به تمهیدات پشتیبانی گفت: چند دستگاه یخساز نیز از استان اصفهان به مشهد مقدس اعزام شده تا بخشی از نیازهای خدماتی موکبها تأمین شود.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان همچنین از برنامهریزی برای تقویت ناوگان حملونقل عمومی خبر داد و افزود: اتوبوسهای موردنیاز برای جابهجایی زائران پیشبینی شده است تا بهویژه در زمان بازگشت، روند انتقال مسافران از طریق خرید بلیت بدون مشکل انجام شود.
اکبر صالحی ادامه داد: تمامی دستگاههای اجرایی و شهرستانهای استان در هماهنگی با ستادهای مربوط، در آمادهسازی امکانات و ارائه خدمات به زائران مشارکت دارند.