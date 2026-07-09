نگاه راهبردی رهبر به علم و فناوری، اقتصاد دانش‌بنیان را از قالب شعار خارج کرده و آن را به بخشی از هویت و گفتمان ملی تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر یکی از شرکت های نوپا با بیان اینکه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بدون سرمایه‌گذاری بر علم و فناوری امکان‌پذیر نیست، گفت: اگر امروز هزاران شرکت فناور و دانش‌بنیان در کشور فعالیت می‌کنند، بخشی از این روند حاصل نگاه راهبردی به علم به‌عنوان موتور محرک توسعه است.

حسین اسدی با اشاره به اینکه طی دو دهه گذشته موضوع علم و فناوری به یکی از محور‌های اصلی سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: تأکید مداوم بر مرجعیت علمی، حمایت از نخبگان، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، ارتباط دانشگاه با صنعت و تبدیل علم به ثروت موجب شد، این مفاهیم از سطح اسناد و برنامه‌ها فراتر رفته و به مطالبه‌ای در میان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و فعالان اقتصادی تبدیل شود.

این کارآفرین افزود: یکی از مهمترین آثار این رویکرد، شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری کشور بود. امروز پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار یکدیگر اکوسیستمی را تشکیل داده‌اند که در دو دهه قبل به این گستردگی وجود نداشت.

وی ادامه داد: در گذشته بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تنها مسیر استخدام دولتی را پیش روی خود می‌دیدند، اما اکنون کارآفرینی فناورانه به یک انتخاب جدی تبدیل شده است.

این تغییر نگرش، زمینه را برای ایجاد کسب‌وکار‌های نوآور و اشتغال متخصصان فراهم کرده است.

این فعال حوزه فناوری با بیان اینکه یکی از تأکیدات مهم رهبر شهید ما تبدیل علم به ثروت بوده است، گفت: پژوهشی که نتواند به محصول، فناوری یا خدمت تبدیل شود، اثر اقتصادی محدودی خواهد داشت.

به همین دلیل طی سال‌های اخیر توجه به تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی و توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان افزایش یافته است. تاکیدات رهبر شهید بر علم و فناوری و موضوع اقتصاد دانش بنیان موجب شد که رویکرد اقتصاد دانش‌بنیان از حد شعار فراتر رود و به یک گفتمان ملی تبدیل شود.

وی افزود: البته ما نباید تصور کنیم صرف تأکید بر علم، همه مشکلات را حل می‌کند. برای موفقیت اقتصاد دانش‌بنیان، زیرساخت‌های مالی، قوانین پایدار، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بازار داخلی و حضور در بازار‌های بین‌المللی نیز باید تقویت شوند.

شرکت‌های فناور زمانی رشد می‌کنند که علاوه بر حمایت، امکان رقابت واقعی نیز داشته باشند.

این فعال حوزه استارت‌آپی با اشاره به تاکیدات رهبر شهید انقلاب بر توسعه هوش مصنوعی و فناوری‌های راهبردی، اظهار کرد: امروز رقابت کشور‌ها بیش از هر زمان دیگری بر سر فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، فناوری کوانتوم، میکروالکترونیک و فناوری فضایی است. اگر در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری مستمر انجام نشود، فاصله فناوری کشور با بازیگران جهانی افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: حمایت از توسعه زیرساخت‌های پردازشی، داده، آزمایشگاه‌های پیشرفته و تربیت نیروی انسانی متخصص، پیش‌نیاز حضور مؤثر ایران در رقابت جهانی فناوری است و بخش خصوصی نیز آمادگی دارد در این مسیر نقش پررنگ‌تری ایفا کند.