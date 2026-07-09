به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرضیه نصراللهی، نماینده شایسته پاراتکواندوی ایران و ورزشکار هیأت تکواندو استان، با کسب مدال برنز رقابت‌های آزاد کره جنوبی (G۴) فدراسیون جهانی، افتخاری ارزشمند را برای ورزش استان و کشورمان رقم زد.

رقابت‌های آزاد پاراتکواندو کره جنوبی از سری مسابقات G۴ فدراسیون جهانی با حضور ۱۶۵ ورزشکار از ۳۸ کشور در حال برگزاری است و تیم ملی ایران با ۱۰ ورزشکار در این رویداد بین‌المللی حضور دارد.

مرضیه نصراللهی در وزن مثبت ۶۵ کیلوگرم پس از ارائه دیداری شایسته، در مرحله نیمه‌نهایی برابر نماینده ازبکستان، قهرمان پارالمپیک، قرار گرفت و با وجود تلاش فراوان از صعود به فینال بازماند. وی در پایان با قرار گرفتن بر سکوی سوم، مدال ارزشمند برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

هدایت تیم ملی پاراتکواندوی بانوان ایران در این مسابقات بر عهده عاطفه کشاورز است.