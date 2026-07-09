پیشرفت آمادهسازی سایت ۴۷ هکتاری طرح ملی مسکن در گنبکی
استاندار کرمان به همراه مدیرکل راه و شهرسازی استان از روند آمادهسازی اراضی طرح جوانی جمعیت در شهرستان گنبکی بازدید کردند؛ طرحی که عملیات آمادهسازی آن به پیشرفت ۳۵ درصدی رسیده و زمینه واگذاری نخستین قطعات زمین پس از تکمیل مرحله نخست را فراهم خواهد کرد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، استاندار کرمان به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از روند آمادهسازی اراضی طرح جوانی جمعیت در شهرستان گنبکی بازدید کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان در این بازدید گفت: عملیات آمادهسازی سایت ۴۷ هکتاری طرح ملی مسکن در گنبکی هماکنون با پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد در حال اجراست.
علی حاجیزاده افزود: پس از پایان مرحله نخست آمادهسازی، فرآیند قرعهکشی، تحویل زمین و امضای قرارداد واگذاری برای ۱۵۰ قطعه نخست انجام خواهد شد.
وی تأمین زیرساختهای آب و برق را از اولویتهای این طرح برشمرد و گفت: هماهنگیهای لازم با فرمانداری و وزارت نیرو برای اجرای این بخش در حال انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان تصریح کرد: این ادارهکل تأمین یکسوم اعتبارات مورد نیاز برای اجرای زیرساختهای طرح را بر عهده گرفته است.
این بازدید با هدف بررسی روند اجرای طرحهای حمایتی مسکن و تسریع در آمادهسازی اراضی ویژه طرح جوانی جمعیت در شهرستان گنبکی انجام شد.