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مدیرکل بهزیستی مازندران از برپایی موکبهای خدماترسانی ستاد بزرگداشت و بدرقه رهبر شهید توسط بهزیستی شهرستانهای ساری و بابل در مسیر تردد زائران به مشهدالرضا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران از برپایی موکبهای خدماترسانی ستاد بزرگداشت و بدرقه رهبر شهید توسط بهزیستی شهرستانهای ساری و بابل در مسیر تردد زائران به مشهدالرضا خبر داد.
رقیه رحمانی با بیان اینکه این موکبها با همراهی کارکنان بهزیستی و روحیهای سرشار از عشق و ارادت به ساحت نورانی حضرت امام رضا (ع) و رهبر مجاهد شهید برپا شدهاند، اظهار کرد: همکاران ما بهصورت شبانهروزی در این موکبها حضور دارند و با ارائه خدمات متنوع، میزبان زائران و عزادارانی هستند که برای حضور در آیین تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید عازم مشهد مقدس شدهاند.
وی افزود: پذیرایی از زائران، راهنمایی و هدایت مسیر، معرفی خدمات اورژانس اجتماعی، ارائه برنامههای فرهنگی و فعالیتهای آگاهسازی از جمله خدماتی است که در این موکبها به زائران ارائه میشود.
مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر اینکه خدمت به زائران اهلبیت (ع) و قائد شهید امت، افتخاری بزرگ برای خانواده بهزیستی مازندران است، گفت: استقرار این موکبها علاوه بر تکریم زائران، تجلی همبستگی، مسئولیتپذیری اجتماعی و تجدید عهد با آرمانهای والای رهبر شهید انقلاب است.
رحمانی افزود: کارکنان بهزیستی مازندران با تمام توان و بهصورت شبانهروزی تلاش میکنند تا با ارائه خدماتی شایسته، سهمی هرچند کوچک در خدمترسانی به زائران حضرت علیبنموسیالرضا (ع) و سوگواران رهبر شهید داشته باشند.