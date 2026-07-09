مدیرکل بهزیستی مازندران از برپایی موکب‌های خدمات‌رسانی ستاد بزرگداشت و بدرقه رهبر شهید توسط بهزیستی شهرستان‌های ساری و بابل در مسیر تردد زائران به مشهدالرضا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران از برپایی موکب‌های خدمات‌رسانی ستاد بزرگداشت و بدرقه رهبر شهید توسط بهزیستی شهرستان‌های ساری و بابل در مسیر تردد زائران به مشهدالرضا خبر داد.

رقیه رحمانی با بیان اینکه این موکب‌ها با همراهی کارکنان بهزیستی و روحیه‌ای سرشار از عشق و ارادت به ساحت نورانی حضرت امام رضا (ع) و رهبر مجاهد شهید برپا شده‌اند، اظهار کرد: همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی در این موکب‌ها حضور دارند و با ارائه خدمات متنوع، میزبان زائران و عزادارانی هستند که برای حضور در آیین تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید عازم مشهد مقدس شده‌اند.

وی افزود: پذیرایی از زائران، راهنمایی و هدایت مسیر، معرفی خدمات اورژانس اجتماعی، ارائه برنامه‌های فرهنگی و فعالیت‌های آگاه‌سازی از جمله خدماتی است که در این موکب‌ها به زائران ارائه می‌شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر اینکه خدمت به زائران اهل‌بیت (ع) و قائد شهید امت، افتخاری بزرگ برای خانواده بهزیستی مازندران است، گفت: استقرار این موکب‌ها علاوه بر تکریم زائران، تجلی همبستگی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تجدید عهد با آرمان‌های والای رهبر شهید انقلاب است.

رحمانی افزود: کارکنان بهزیستی مازندران با تمام توان و به‌صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند تا با ارائه خدماتی شایسته، سهمی هرچند کوچک در خدمت‌رسانی به زائران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) و سوگواران رهبر شهید داشته باشند.