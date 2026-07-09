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شاهین بنی طالبی در رقابتهای جهانی تالو خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رقابتهای جام جهانی تالو ۲۰۲۶ به میزبانی شهر هایکو در استان هاینان چین برگزار شد و تیم ملی ووشو دختران و پسران کشورمان به کار خود در این رقابتها پایان داد.
بر این اساس در فرم نندائو شاهین بنیطالبی از اصفهان با امتیاز ۹.۷۵۳ توانست رده دوم و نشانهای نقره و برنز را از آن خود کرد در این فرم نماینده هنگکنگ با امتیاز ۹.۷۸۳ بر رده نخست قرار گرفت.
در فرم دوئیلین پسران نیز ترکیب مصطفی حسنزاده، شاهین بنیطالبی و ابوالفضل قرهباغی با کسب امتیاز ۹.۶۶۶ بر رده نخست به کار خود پایان دادند و به نشان طلای تاریخی دست یافتند.
ایران در این فرم بالاتر از کشورهایی مانند ماکائو، فیلیپین، اندونزی، سنگاپور و آمریکا قرار گرفت.
اندونزی با ۹.۶۶۰ و فیلیپین با ۹.۶۳۰ بر رده دوم و سوم ایستادند.