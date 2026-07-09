به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رقابت‌های جام جهانی تالو ۲۰۲۶ به میزبانی شهر هایکو در استان هاینان چین برگزار شد و تیم ملی ووشو دختران و پسران کشورمان به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

بر این اساس در فرم نن‌دائو شاهین بنی‌طالبی از اصفهان با امتیاز ۹.۷۵۳ توانست رده دوم و نشان‌های نقره و برنز را از آن خود کرد در این فرم نماینده هنگ‌کنگ با امتیاز ۹.۷۸۳ بر رده نخست قرار گرفت.

در فرم دوئیلین پسران نیز ترکیب مصطفی حسن‌زاده، شاهین بنی‌طالبی و ابوالفضل قره‌باغی با کسب امتیاز ۹.۶۶۶ بر رده نخست به کار خود پایان دادند و به نشان طلای تاریخی دست یافتند.

ایران در این فرم بالاتر از کشور‌هایی مانند ماکائو، فیلیپین، اندونزی، سنگاپور و آمریکا قرار گرفت.

اندونزی با ۹.۶۶۰ و فیلیپین با ۹.۶۳۰ بر رده دوم و سوم ایستادند.