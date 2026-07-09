اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۲، از تداوم خیزش و انتقال گردوغبار تا روز جمعه، کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق استان و ماندگاری هوای گرم تا اوایل هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد جریانات شرقی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و بخش‌هایی از استان همچنان برقرار است و تا روز جمعه در برخی ساعات، موجب خیزش و انتقال گردوغبار به استان خواهد شد.

بر این اساس، علاوه بر انتقال گردوغبار از مناطق بیابانی، در مناطق مستعد استان به‌ویژه نواحی حاشیه تالاب میقان نیز احتمال خیزش گردوغبار محلی وجود دارد که می‌تواند سبب افزایش غلظت ذرات معلق، کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید در برخی مناطق شود.

اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی با توجه به تداوم این شرایط، هشدار سطح زرد شماره ۲۲ را صادر کرده و از شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی و سایر گروه‌های حساس خواسته است از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

بررسی‌های فعلی همچنین نشان می‌دهد جریانات شرقی در روز‌های ابتدایی هفته آینده نیز تداوم خواهد داشت، اما از شدت آن به‌طور موقت کاسته می‌شود.

هواشناسی پیش‌بینی کرده است طی پنج روز آینده آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری، همراه با غبار و در برخی ساعات با وزش باد باشد.

از نظر دمایی نیز هوای گرم در استان همچنان ماندگار خواهد بود و روند افزایش دما تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت. از این رو، مدیریت مصرف آب و برق و پرهیز از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض تابش مستقیم خورشید، به‌ویژه در ساعات گرم روز، توصیه می‌شود