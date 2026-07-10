به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری جشنواره (فبک) هم‌زمان با گرامیداشت روز بدون پلاستیک خبر داد و گفت: این برنامه با هدف ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و نهادینه‌سازی سبک زندگی مسوولانه در میان نسل آینده برنامه‌ریزی شده و از کودکان ۸ تا ۱۲ سال دعوت می‌شود در این رویداد آموزشی و فرهنگی شرکت کنند.

غلامرضا ساکتی، ادامه داد: در این برنامه، کودکان در فضایی صمیمی و تعاملی و با هدایت مربی، درباره نقش خود در حفظ طبیعت، پیامد‌های مصرف پلاستیک و راهکار‌های ساده برای ساختن آینده‌ای سبزتر به گفت‌و‌گو و اندیشه‌ورزی خواهند پرداخت.

وی گفت:: این برنامه روز یکشنبه، بیست‌ویکم تیر از ساعت ۱۰ تا ۱۱ در ۱۵ نقطه از شهر اصفهان برگزار می‌شود.