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جشنواره (فبک) همزمان با روز بدون پلاستیک در ۱۵ نقطه اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری جشنواره (فبک) همزمان با گرامیداشت روز بدون پلاستیک خبر داد و گفت: این برنامه با هدف ارتقای فرهنگ حفاظت از محیطزیست و نهادینهسازی سبک زندگی مسوولانه در میان نسل آینده برنامهریزی شده و از کودکان ۸ تا ۱۲ سال دعوت میشود در این رویداد آموزشی و فرهنگی شرکت کنند.
غلامرضا ساکتی، ادامه داد: در این برنامه، کودکان در فضایی صمیمی و تعاملی و با هدایت مربی، درباره نقش خود در حفظ طبیعت، پیامدهای مصرف پلاستیک و راهکارهای ساده برای ساختن آیندهای سبزتر به گفتوگو و اندیشهورزی خواهند پرداخت.
وی گفت:: این برنامه روز یکشنبه، بیستویکم تیر از ساعت ۱۰ تا ۱۱ در ۱۵ نقطه از شهر اصفهان برگزار میشود.