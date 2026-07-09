پخش زنده
امروز: -
پلیس میامی تنها ۵ دقیقه پس از اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ درباره سرقت یک خودروی دو و نیم میلیارد تومانی ، آن را شناسایی و توقیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️معاون هماهنگکننده فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: بنا بر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه ورود یک دستگاه لندکروز سرقتی از شرق کشور به محدوده استحفاظی این استان ، بلافاصله مأموران پلیس شهرستان میامی با رصد مسیرهای احتمالی ، خودروی مذکور را ظرف مدت ۵ دقیقه پس از دریافت خبر، شناسایی و متوقف کردند.
سرهنگ محمد اسماعیل حداد با بیان اینکه کارشناسان ارزش این خودرو را حدود ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: خودروی لندکروز به پارکینگ منتقل و سارق به مراجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ حداد به مالکان خودروها توصیه کرد: با استفاده از تجهیزات ایمنی و بازدارنده مانند دزدگیر، قفل فرمان، ردیاب و پارک خودرو در محلهای امن، از سرقت وسایل نقلیه خود پیشگیری کنند.