به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، به مناسبت شهادت قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای محفل معنوی انس با قرآن کریم از سوی نیروی انتظامی فومن در مصلای این شهرستان برگزار شد.حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی مسئول عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی فومن در این مراسم گفت: امام شهید ما در طول سال‌های عمر پربرکت خود خدمات ارزشمندی به اسلام و انقلاب اسلامی انجام داده است و به عنوان چهره‌ای ماندگار در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

در این محفل نورانی همچنین حاضران به یاد شهید امام امت عزاداری کردند .

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی افزود: ملت بزرگ ایران پس از شهادت این بزرگ مرد ثابت کردند که راه شهدا و امامین انقلاب را تا محو کامل استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب ادامه خواهند داد.