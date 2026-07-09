بانک مسکن با پرداخت ۱۱.۵ همت سهم‌الشرکه طرح نهضت ملی مسکن در استان قم، ۹۴ درصد تعهدات خود را محقق کرد و تاکنون زمینه خانه‌دار شدن ۸۱۰۰ خانوار را فراهم آورده است.

خبرگزاری صداوسیما



به گزارش گروه مسکن و شهرسازی، بانک مسکن از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون ۱۱.۵ همت سهم‌الشرکه برای اجرای طرح‌های مسکن در استان قم پرداخت کرده و ۹۴ درصد تعهدات خود را به انجام رسانده است.

در استان قم برای ۳۶۵ طرح شامل نزدیک به ۲۲ هزار واحد مسکونی قرارداد منعقد شده و میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها به بیش از ۹۵ درصد رسیده است.

همچنین تا پایان خرداد ۱۴۰۵، با تکمیل فرآیند فروش اقساطی و تعیین تکلیف واحدها، کلید ۸۱۰۰ واحد مسکونی به متقاضیان تحویل شده است.



بانک مسکن اعلام کرد روند پرداخت تسهیلات و حمایت مالی از طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان قم با هدف تسریع در تکمیل واحدها ادامه دارد.