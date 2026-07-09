جاماندگان از آیین وداع و تشییع قائد امت و رهبر مجاهد شهید ایران اسلامی با حضور در صحن و سرای مسجد جامع خرمشهر با اشک چشمانشان با امام شهید امت اسلامی وداع کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ گرمای سوزان جنوب، امروز نیز نتوانست شعله‌های عشقی را که در دل مردم خرمشهر به یاد رهبر شهید زبانه میکشد، فرو بنشاند. جاماندگان از کاروان عظیم تشییع پیکر مطهر، اینبار در صحن و سرای مسجد جامع تاریخی این شهر گرد هم آمدند تا غافله عشق را از مسیری دیگر به حرکت درآورند.

گویی این شهر مقاوم، سوگوارتر از همیشه است. مسجد جامع که همواره پناهگاه رزمندگان در دوران دفاع مقدس بود، امروز میزبان کسانی شد که ماندن را به رفتن ترجیح دادند، تا دقایقی در غرفه ای که به یاد یار دیرینه برپا شده، نفسی تازه کنند.

این غرفه، نه یک سازه موقت، که روایتی ناب از حقیقتی ماندگار است؛ روایتی از عشقی که به گواه حاضران، با رفتن آن پیر فرزانه نه تنها کمرنگ نشد، که، چون آتشی در خرمن جان‌ها شعله ورتر شده است.

چشمان خیس و مشت‌های گره کرده مردم، سند این مدعاست. آنها که امروز پشت سر هم به این مکان مقدس می آیند، نشان می دهند که پیوند امت با رهبر خود، از قالب یک مراسم خاکسپاری فراتر رفته و به باوری عمیق و همیشگی در نسل‌های حال و آینده تبدیل شده است.

در این مسجد کهن، سوگواران یادگار‌های رهبر شهید را زیارت کرده و با آرمانهایش تجدید بیعت کردند؛ گویی که هر قطره اشک ریخته شده، پیمانی است برای ادامه راهی که او تا پای جان بر آن ایستاد.