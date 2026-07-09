دستگیری عامل خرید و فروش ظروف و اشیای عتیقه در مراغه
فرمانده انتظامی مراغه از دستگیری عامل خرید و فروش ظروف و اشیای عتیقه و کشف تعداد ۱۰ قطعه اشیای تاریخی اصل و تقلبی در این شهرستان خبر داد.
وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی اشیای عتیقه کشف شده را بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ فارسی از شهروندان خواست برای حراست از میراث و هویت تاریخی و فرهنگی کشور با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در این زمینه را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.