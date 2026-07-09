دستگیری عامل خرید و فروش ظروف و اشیای عتیقه در مراغه

فرمانده انتظامی مراغه از دستگیری عامل خرید و فروش ظروف و اشیای عتیقه و کشف تعداد ۱۰ قطعه اشیای تاریخی اصل و تقلبی در این شهرستان خبر داد.