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رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در دیدار با دارن تانگ، مدیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری، گسترش همکاریهای فنی و تسریع در اجرای طرحهای مشترک ایران و وایپو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دارن تانگ، مدیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار در حاشیه شصتوهشتمین سلسله نشستهای مجامع کشورهای عضو وایپو در ژنو برگزار شد و دو طرف درباره تحولات اخیر نظام مالکیت فکری ایران، برنامههای همکاری جاری و زمینههای توسعه تعاملات در آینده گفتوگو کردند.
بابایی در این دیدار، ضمن تبریک انتخاب مجدد دارن تانگ برای دومین دوره به عنوان مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی، ابراز امیدواری کرد؛ همکاریهای ایران و وایپو در دوره جدید با رویکردی عملیاتیتر و نتیجهمحور ادامه یابد.
رئیس هیأت ایرانی با اشاره به اقدامات ایران در سال ۲۰۲۵ گفت: امضای معاهده وایپو درباره مالکیت معنوی، منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط و پیوستن به موافقتنامههای وین و استراسبورگ، بیانگر عزم ایران برای تقویت مشارکت خود در نظام بینالمللی مالکیت معنوی است.
وی همچنین اجرای قانون جدید مالکیت صنعتی در ایران را از تحولات مهم حقوقی و نهادی کشور دانست و گفت: این قانون با در نظر گرفتن استانداردها و تعهدات مندرج در اسناد بینالمللی مرتبط، زمینه را برای بهروزرسانی نظام ثبت و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی فراهم کرده است.
بابایی حمایت از زیستبوم مالکیت فکری و نوآوری را از اولویتهای اصلی ایران برشمرد و بر ضرورت توسعه ظرفیت متخصصان این حوزه، گسترش خدمات مالکیت معنوی به شرکتهای کوچک و متوسط و ایجاد پیوند مؤثرتر میان نظام ثبت، مراکز علمی، کسبوکارها و فعالان نوآوری تأکید کرد.
وی با اشاره به طرحهای مشترک ایران و وایپو، افزایش هماهنگی میان دو طرف و تسریع در روند طراحی و اجرای برنامهها را خواستار شد.
دارن تانگ نیز در این دیدار، ایران را کشوری برخوردار از تمدنی کهن و ریشهدار، میراث فرهنگی غنی و ظرفیتهای قابلتوجه علمی و نوآورانه توصیف کرد.
وی بر اهمیت بهرهگیری از این ظرفیتها در توسعه نظام مالکیت فکری و تقویت همکاریهای ایران با وایپو تأکید کرد.
مدیرکل وایپو همچنین با اشاره به طرحهای در دست اجرا، بر ضرورت جلوگیری از تأخیر در پیشبرد برنامههای مشترک تأکید و آمادگی این سازمان را برای تقویت همکاریهای فنی با ایران اعلام کرد.
دو طرف در پایان توافق کردند، رایزنیها میان نهادهای ذیربط ایران و بخشهای تخصصی وایپو با هدف تسریع طرحهای جاری، شناسایی حوزههای جدید همکاری و گسترش خدمات مالکیت معنوی برای نوآوران، شرکتهای کوچک و متوسط و فعالان اقتصادی ادامه یابد.