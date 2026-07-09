معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز ثبت سفارش جدید دانه کنجد و دانه سبز قهوه در روز‌های ۲۱ و ۲۲ تیرماه خبر داد.

ثبت سفارش کنجد و قهوه از ۲۱ و ۲۲ تیر آغاز می‌شود

ثبت سفارش کنجد و قهوه از ۲۱ و ۲۲ تیر آغاز می‌شود



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ،معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ثبت سفارش فصل بهار دانه کنجد از روز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ و ثبت سفارش دانه سبز قهوه از ۲۲ تیرماه به‌صورت سیستمی و از طریق سامانه جامع تجارت آغاز می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، اعتبار ثبت سفارش هر دو کالا ۹۰ روز تعیین شده و امکان تمدید آن نیز برای ۶۰ روز فراهم است.