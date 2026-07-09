خدمترسانی موکب بنیاد مسکن خراسان رضوی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید
همزمان با برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد، موکب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی با مشارکت کارکنان و مدیران چند استان، خدماترسانی به زائران و عزاداران را آغاز کرد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، موکب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی همزمان با آغاز مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس فعالیت خود را آغاز کرد.
این موکب در خیابان امام رضا (ع) ۴۳، مقابل زائرسرای بنیاد مسکن، پذیرای زائران و شرکتکنندگان در مراسم است و کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی به همراه مدیران و معاونان استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و مازندران در برپایی و اداره این موکب مشارکت دارند.
برنامه خدمترسانی با قرائت زیارت عاشورا و برگزاری مراسم عزاداری به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی آغاز شد.
در این موکب خدماتی همچون توزیع آب آشامیدنی، بستههای تغذیه، جیره خشک و اقلام فرهنگی به زائران ارائه میشود.
خدمترسانی به زائران و عزاداران تا پایان مراسم تشییع ادامه خواهد داشت و مسئولان بنیاد مسکن هدف از برپایی این موکب را مشارکت در خدمترسانی مطلوب به مردم و زائران عنوان کردند.