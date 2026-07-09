به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، شش فقره تبصره ذیل ماده ۵۵ عرصه‌هایی در مجموع به مساحت تقریبی ۱۵۰۰ مترمربع واقع در مراتع کت‌پلی، چلیاسر و مهدیخل مناطق بالادست شیخ موسی شهرستان بابل صورت پذیرفت.

این ماموریت توسط سرجنگلبان شیخ‌موسی و نیرو‌های حفاظتی شهرستان انجام پذیرفته و کلیه‌ی آثار تجاوز جمع‌آوری و اراضی اعاده به وضع سابق گردید.

براساس این گزارش همیاران طبیعت در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی جنگلی و مرتعی می‌توانند از طریق شماره‌های تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی را مطلع نمایند