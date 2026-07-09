رفع تصرف ۱۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی در مناطق بالادست شهرستان بابل
رفع تصرف ۱۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی واقع در مناطق بالادست شیخموسی شهرستان بابل انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، شش فقره تبصره ذیل ماده ۵۵ عرصههایی در مجموع به مساحت تقریبی ۱۵۰۰ مترمربع واقع در مراتع کتپلی، چلیاسر و مهدیخل مناطق بالادست شیخ موسی شهرستان بابل صورت پذیرفت.
این ماموریت توسط سرجنگلبان شیخموسی و نیروهای حفاظتی شهرستان انجام پذیرفته و کلیهی آثار تجاوز جمعآوری و اراضی اعاده به وضع سابق گردید.
براساس این گزارش همیاران طبیعت در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی جنگلی و مرتعی میتوانند از طریق شمارههای تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی را مطلع نمایند