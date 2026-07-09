آقای کامیار چگنی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به دستورالعمل اجرایی فروش ارز زیارتی اربعین حسینی در سال جاری، اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل، تمامی بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز معتبر مجاز به انجام عملیات فروش ارز در این سرفصل هستند.

سخنگوی اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی افزود: تا این لحظه، بانک‌های ملی، ملت، سپه، شهر، گردشگری، قرض الحسنه مهر ایران و پست بانک، منابع مورد نیاز برای فروش این ارز را فراهم کرده اند و زائران میتوانند برای اطلاع از فهرست شعب ارزی فعال، ساعت کاری و همچنین جزئیات سازوکار فروش (چه برخط و چه حضوری) به راهنمای رسمی این بانک‌ها مراجعه کنند.

چگنی با بیان اینکه امسال شبکه صرافی‌های سراسر کشور نیز به فرآیند فروش ارز اربعین اضافه شده اند، تصریح کرد: زائران میتوانند ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی‌های دارای مجوز نیز خریداری نمایند.

سخنگوی اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی در خصوص شرایط خرید این ارز خاطرنشان کرد: ارز اربعین مشابه سال‌های گذشته، برای زائران ایرانی بالای پنج سال تا سقف دویست هزار دینار عراق با نرخ توافقی قابل خریداری است و فرآیند فروش از روز شنبه بیستم تیر آغاز خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: اخبار تکمیلی در این حوزه و همچنین اطلاع رسانی درباره اضافه شدن احتمالی سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به فرآیند فروش، از طریق سامانه رسمی اطلاع رسانی ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور به استحضار عموم مردم عزیز خواهد رسید.