مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی:
تشکلهای شاهد و ایثارگر پرچمدار پذیرایی از زائران در مشهد
مدیر کل بنیاد شهید خراسان رضوی گفت: با بسیج تمامی ظرفیتهای لجستیکی و انسانی، تشکلهای شاهد و ایثارگر با هدف میزبانی از ۱۰ هزار زائر در ایام تشییع رهبر شهید، تمامقد وارد میدان شدهاند تا فضای اسکان و پذیرایی را به بهترین شکل مدیریت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در حاشیه بازدیدهای میدانی از پایگاههای خدمترسانی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: حضور فعال و سازمانیافته تشکلهای شاهد و ایثارگر در صف اول مواکب، جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی است که باعث شده دغدغههای زائران برای استقرار و تأمین نیازهای اولیه، تا حد زیادی مرتفع شود.
صدیقه خدیوی افزود: بازدید از موکب مدرسه شاهد فردوسی و پایگاههایِ تخصصیِ تشکلهای شاهد و ایثارگر نشان میدهد که این مجموعهها با بهرهگیری از زیرساختهای خود، فضا را برای خدماتی فراتر از پیشبینیها آماده کردهاند و این همافزایی درونی تشکلها در نقاط مختلف شهر، الگویی کمنظیر از مدیریت جهادی است.
خدیوی افزود: ظرفیت ۱۰ هزار نفری که توسط تشکلهای شاهد و ایثارگر تدارک دیده شده، شامل خدمات اسکان، تغذیه و ایستگاههای سلامت در موکبهایی نظیر پیام آزادگان، شهدای ماه کاشمر و پایگاه تخصصی جانبازان در مصلی است که با نظارت مستقیم خود این تشکلها مدیریت میشود تا کیفیت خدمترسانی به زائران در بالاترین سطح ممکن باشد.
در این بازدیدها که معاونین و مدیران بنیاد خراسان رضوی حضور داشتند، ضمن رصد میدانی، بر تداومِ حمایتهای بنیاد از فعالیت خودجوش و هدفمند این تشکلها تأکید شد.