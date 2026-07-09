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مدیرکل حوزه ریاست جهاددانشگاهی گفت: جهادگران با همه ظرفیتهای خود در آیینهای وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در تهران, قم و مشهد مقدس حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهندس امیر طهرانچی که در سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی حضور یافته است، ضمن قدردانی از تلاشهای انجامشده در این واحد، برنامهها و اقدامات جهاددانشگاهی در آیینهای وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب را تشریح کرد.
وی با اشاره به تشکیل «کمیته بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی» در جهاددانشگاهی با عضویت مدیران ستادی و رؤسای برخی واحدهای سازمانی، اظهار کرد: هدف از تشکیل این کمیته، نقشآفرینی سازمانیافته و منسجم جهاددانشگاهی در این رویداد بزرگ ملی و انقلابی بود.
طهرانچی با تشریح سه محور اصلی فعالیتهای این نهاد در این ایام که در این کمیته به تصویب رسید، گفت: همزمان با آیینهای وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، جهاددانشگاهی با بسیج همه ظرفیتهای سازمانی خود، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، رسانهای و خدماتی را اجرا کرد.
وی نخستین محور فعالیتها را تولید و انتشار محتوای رسانهای مبتنی بر فرمایشات رهبر شهید انقلاب با محوریت «اقتدار علمی» عنوان کرد و افزود: این اقدام به رسانه های این نهاد سپرده شد. همچنین واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی پویشهای متعددی را برای روایت این رویداد تاریخی طراحی و اجرا کردند.
طهرانچی ادامه داد : دومین محور را برپایی موکبهای خدمترسانی و پذیرایی دانست و گفت: این موکبها با ارائه خدمات پزشکی، سلامت و پذیرایی، به زائران و مردم حاضر در مراسم وداع و تشییع خدمترسانی کردند.
وی افزود: سومین محور نیز ایجاد و تجهیز موکبهای اسکان در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی بود. در استان تهران، موکبهای پذیرایی و خدمات پزشکی در مراسم وداع و تشییع فعال شدند. در استان قم نیز جهاددانشگاهی این استان بهصورت محوری و با همکاری دانشگاه قم، خدمات اسکان و پذیرایی را ارائه کرد.
طهرانچی با اشاره به اقدامات سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی اظهار کرد: از نخستین روزهای تشکیل کمیته، رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، و جهادگران این واحد با جدیت وارد میدان شدند تا ضمن خدمترسانی به اعضای دانشگاهی، در کنار ستاد بدرقه رهبر شهید انقلاب نیز ایفای نقش کنند.
وی با اشاره به بازدید خود از روند خدمترسانی در این واحد سازمانی گفت: در خراسان رضوی، برنامهریزی گسترده و تدارک مناسبی برای اسکان و پذیرایی از اعضای جهاددانشگاهی سراسر کشور انجام شده و این خدمات با کیفیت مطلوب در حال ارائه است.
طهرانچی گفت : علاوه بر این، جهادگران خراسان رضوی در کنار ستاد بدرقه استان، در حوزههای خدمات پزشکی، سلامت، اسکان و پشتیبانی نیز حضوری فعال و مؤثر داشتهاند و همچون گذشته، نقشآفرینی شایستهای از خود به نمایش گذاشتند.