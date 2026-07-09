به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان رستم گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف دو خودرو وانت پیکان در کیلومتر ۲۵ جاده بابامیدان_گچساران به هلال‌احمر اعلام شد.

محسن امیری افزود: بلافاصله دو تیم از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات‌پیش‌بیمارستانی لازم برای مصدومان انجام شد.

او ادامه داد: این تصادف سه مصدوم به همراه داشت که نجاتگران مصدومان را با آمبولانس هلال‌احمر و اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل دادند.